На Львівщині спіймали українця, який намагався перевезти в Польщу амфетамін та марихуану



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Наркотики містились у двох пакетах та одному згортку з фольги

Наркотики були сховані серед особистих речей чоловіка

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» співробітники митної служби виявили у пасажира рейсового автобусу наркотичні засоби. Про це повідомляє пресслужба Галицької митниці Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, перевезти заборонені речовини до Польщі намагався 22-річний мешканець Львівської області. Попередньо встановлено, що чоловік мав амфетамін та марихуану.

Як зазначається, наркотики містились у двох пакетах та одному згортку з фольги і були приховані в сумочці для особистих речей.

За фактом працівники Галицької митниці скерували до правоохоронних органів повідомлення про порушення, що містить ознаки злочину, передбачене ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 липня, винуватець смертельної ДТП під Києвом Антон Желепа під час засідання суду зізнався журналістам в тому, що вживає наркотики. Він заявив, що за день до аварії курив марихуану. Желепа вже сім разів притягувався за водіння в нетверезому вигляді, а на момент ДТП у нього прав не було.

Як повідомлялося, у Донецькій області правоохоронці викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих і поліцейського управління патрульної поліції на викраденні людей, збуті наркотичних засобів, перевищенні влади і вимаганні.

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