Троє киян, що катували безпритульних, підозрюються у вбивстві людини



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Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі

Слідчі встановили причетність підозрюваних у катуванні до вбивства людини

Трьом особам, затриманим за побиття та катування безпритульних людей, повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, троє чоловіків віком від 20 до 42 років упродовж серпня-вересня 2020 року знущалися над безпритульними, які жили на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці. Молодики розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, після чого жорстоко били, а свої дії знімали на телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.

Як встановило слідство, від вказаних нападів постраждало троє безпритульних людей.

29 вересня зловмисників було затримано та обрано запобіжні заходи (двом особам тримання під вартою, ще одному – домашній арешт).

Надалі у ході розслідування та аналізу відеозаписів, вилучених з мобільних телефонів підозрюваних, слідчі поліції встановили причетність підозрюваних до ще одного злочину, а саме умисного вбивства безпритульного чоловіка, тіло якого з ознаками удушення було знайдено 19 вересня на дитячому майданчику на вул. Трьохсвятительській у Києві.

Як з’ясувалось, зловмисники, побачивши у дитячій дерев’яній бесідці чоловіка, який видався їм безхатченком, підійшли до нього та почали наносити удари в область голови. Після цього один із підозрюваних рукою обхопив шию потерпілого, позбавивши останнього можливості дихати. Інший підозрюваний при цьому здійснював відеозапис злочинних дій на мобільний телефон.

За результатами розслідування 21 жовтня вказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 162 (незаконне проникнення до житла), ч. 1 ст. 353 (самовільне привласнення владних повноважень) КК України.

Щодо підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, вирішується питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

За вчинене зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.