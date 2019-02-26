СБУ блокувала переправлення наркотиків до окупованої території Луганщини



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Фото: ssu.gov.ua

Орієнтовна вартість вилучених п’яти пакетів з амфетаміном загальною вагою півкілограма на чорному ринку становить майже мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, блокували переміщення великої партії амфетаміну до тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель отримував наркотики через відділення однієї з приватних поштових компаній в Станиці Луганській. Одержаний «товар» зловмисник намагався переправити через лінію розмежування для продажу.

Під час огляду автомобіля фігуранта справи поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду правоохоронці виявили в одному з поштових відправлень п’ять пакетів з амфетаміном загальною вагою півкілограма.

За попередніми висновками, орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку становить майже мільйон гривень.

Вилучена речовина направлена на експертизу.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення обставин правопорушення та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.