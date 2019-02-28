Під Києвом поліція затримала групу наркоділків (фото)



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Під час обшуку було вилучено канабіс вагою близько 5 кілограм Фото: Нацполіція

Троє мешканців Вишгорода здійснювали придбання, зберігання та збут наркотичних речовин

Працівниками Управління протидії наркозлочинності спільно із детективами слідчого управління Київської області та прокуратури затримано групу осіб, які з травня 2018 року по лютий 2019 року на території Києва та області здійснювали придбання, зберігання та збут амфетаміну та канабісу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

В ході документування злочинної діяльності в одного зі зловмисників було проведено дві оперативні закупки амфетаміну.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні 45-річного жителя Вишгорода, який і займався продажем наркотиків, було вилучено канабіс вагою близько 5 кілограм, амфетамін вагою близько 100 грамів та телефони, за допомогою яких зловмисник здійснював зв’язок з покупцями наркотичних засобів.

Разом з тим були проведені обшуки і в спільників наркоділка, також жителів Вишгорода – 32-річного та 37-річного чоловіків - в їхніх домівках правоохоронці виявили та вилучили сім пакетів з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору, чотири пакети з порошкоподібною речовиною коричневого кольору.

Загальна маса вилученого у двох спільників складає близько 100 грамів. Також вилучено лабораторне обладнання та хімічні реактиви для виготовлення амфетаміну. До того ж, оперативники вилучили 3 кілограми насіння для вирощування рослин конопель.

На даний час всі троє затримані за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також слідчі додатково збираються відкрити кримінальне провадження за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.