Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля



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Зловмисники викрали з автомобіля кавоварку Фото: Нацполіція

Зловмисники за допомогою пошкодження замка відкрили авто та забрали із салону кавоварку

На вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці працівники оперативно-пошукового відділу помітили трьох підозрілих чоловіків поряд із машиною. Спільники за допомогою пошкодження замка встигли відкрити авто та забрати із салону кавоварку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці відразу затримали крадіїв та викликали слідчо-оперативну групу, яка і задокументувала подію.

Затриманими виявилися раніше не судимі кияни, 1960, 1977 та 1985 років народження. Одного зі зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох відпустили під особисте зобов’язання.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку 150 блоків цигарок на вулиці Героїв Дніпра.