  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля

    • Розсилка
    Зловмисники викрали з автомобіля кавоварку - Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля
    Зловмисники викрали з автомобіля кавоварку
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники за допомогою пошкодження замка відкрили авто та забрали із салону кавоварку

    На вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці працівники оперативно-пошукового відділу помітили трьох підозрілих чоловіків поряд із машиною. Спільники за допомогою пошкодження замка встигли відкрити авто та забрати із салону кавоварку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Правоохоронці відразу затримали крадіїв та викликали слідчо-оперативну групу, яка і задокументувала подію.

    Читайте також

    Затриманими виявилися раніше не судимі кияни, 1960, 1977 та 1985 років народження. Одного зі зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох відпустили під особисте зобов’язання. 

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля
    Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля
    Поліція впіймала трьох киян за крадіжку з автомобіля

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку 150 блоків цигарок на вулиці Героїв Дніпра.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування злочинність автомобіль кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ