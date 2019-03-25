У центрі Києва п’яна компанія влаштувала бійку з працівниками супермаркету



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На вулиці між охороною супермаркету і агресивними хлопцями сталася бійка Фото: Інформатор

Хлопці розпивали пиво в магазині, не розплатившись за нього

У понеділок, 25 березня, в центрі Києва сталася бійка між співробітниками супермаркету Billa і компанією хлопців. Конфлікт трапився через те, що молоді люди з явними ознаками алкогольного сп'яніння зайшли в магазин в заборонений для продажу алкоголю час, відкрили пиво прямо всередині супермаркету і стали його пити, навіть не намагаючись розплатитися за товар.

Про це повідомляє Інформатор.

Касири Billa зробили хлопцям зауваження, попросили розплатитися і викликали патрульних для оформлення протоколу про порушення.

У свою чергу, компанія відреагувала агресивно і почала кидатися на працівників магазину, після чого спробувала втекти, так і не заплативши. Охорона супермаркету пішла за ними і вже на вулиці між учасниками конфлікту сталася бійка.

Охоронці намагалися залагодити все, не застосовуючи сили і просто заламуючи хлопців, але ті були налаштовані рішуче: били охоронців і касирів ногами. Все це тривало близько 15 хвилин.

Побачивши поліцію, один з трьох представників агресивної компанії втік, а ще двоє залишилися в руках охоронців. Співробітники супермаркету передали порушників правоохоронцям, які склали протокол і провели роз'яснювальну бесіду з буйними хлопцями.

Працівники Billa повідомили нам, що збитки магазину склали близько 200 гривень.

Представники охорони повідомили, що подібні ситуації відбуваються досить часто.