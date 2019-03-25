  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні під час вивантаження товару іноземець вкрав чотири ящики цигарок

    • Розсилка
    Правоохоронці встановили транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, та його власника - На Оболоні під час вивантаження товару іноземець вкрав чотири ящики цигарок
    Правоохоронці встановили транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, та його власника
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники скористалися неуважністю водія, коли той вивантажував товар

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку тютюнових виробів.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку 150 блоків цигарок на вулиці Героїв Дніпра.

    Зловмисники скористалися неуважністю водія, коли той вивантажував товар, а відтак вкрали чотири ящики з цигарками.

    Читайте також

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів і аналізу записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, та його власника. Як з’ясувалось, це – 44-річний громадянин іншої країни, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину. 

    Чоловіка доставили до Оболонського управління поліції, де з ним спілкуються слідчі та встановлюють особу його спільника. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Оболоні під час вивантаження товару іноземець вкрав чотири ящики цигарок
    На Оболоні під час вивантаження товару іноземець вкрав чотири ящики цигарок

    За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування поліція злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ