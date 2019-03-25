На Оболоні під час вивантаження товару іноземець вкрав чотири ящики цигарок



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Правоохоронці встановили транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, та його власника Фото: Нацполіція

Зловмисники скористалися неуважністю водія, коли той вивантажував товар

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку тютюнових виробів.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку 150 блоків цигарок на вулиці Героїв Дніпра.

Зловмисники скористалися неуважністю водія, коли той вивантажував товар, а відтак вкрали чотири ящики з цигарками.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів і аналізу записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, та його власника. Як з’ясувалось, це – 44-річний громадянин іншої країни, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.

Чоловіка доставили до Оболонського управління поліції, де з ним спілкуються слідчі та встановлюють особу його спільника. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.