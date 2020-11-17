Рада заслухає уряд і розгляне постанову про скасування карантину на вихідних

Верховна Рада на засіданні 17 листопада планує заслухати звіт Кабміну про карантинні заходи в Україні. Згідно з порядком денним парламенту, це питання розглядатимуть першим.

Зокрема, депутати планують заслухати пояснення Кабміну щодо причини запровадження в Україні карантину вихідного дня, який викликах масові протести підприємців та місцевої влади.

Після цього парламентарі розглянуть проект постанови, яка пропонує скасувати запровадження карантину вихідного дня.

Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.

Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:

барів, ресторанів, кафе;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.

Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.

В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Загалом, карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.



