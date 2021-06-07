Поліція взялася за нелюда, що викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві

Собака помер по дорозі до ветеринарної клініки

Слідчі відкрили провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами»

Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження над твариною: чоловік викинув із вікна четвертого поверху свого собаку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Єреванській невідомий викинув собаку. Для встановлення обставин правопорушення за вказаною адресою оперативний черговий негайно направив наряд поліцейських.

По прибуттю правоохоронці опитали свідків події та попередньо з’ясували, що з вікна четвертого поверху чоловік викинув домашню тварину. Від отриманих травм собака помер по дорозі до ветеринарного закладу.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у соцмережі мешканка Солом’янського району столиці повідомила, що п’яний чоловік викинув з вікна багатоквартирного дому собаку, тварина отримала значні травми й померла.

2 серпня 2018 року, Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Дарницького району столиці за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік викинув з вікна сьомого поверху цуценя породи німецька вівчарка.