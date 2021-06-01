Хлопчик продав колекцію карт Pokemon заради собаки – дитину нагородили мультиплікатори

Історія Брайсона стала вірусною у соцмережах і незабаром дійшла до головного офісу творців покемонів у Вашингтоні

Восьмирічний Брайсон Кліманн із США за останні кілька років хлопчик зібрав величезну колекцію карт із покемонами, але вирішив їх продати, аби вилікувати улюбленого собаку. Про це інформує LadBible.

Ця історія дійшла до штабу творців покемонів у Вашингтоні, і розчулені мультиплікатори не змогли пройти повз неї.

Одного разу Брайсон та його мати Кімберлі помітили, що їхній улюбленець нездоровий. З’ясувалося, що собака підхопив небезпечний вірус і потребував термінового лікування. Сума в $700 виявилася для батьків Брайсона непідйомною, але хлопчик не розгубився.

Приїхавши додому, він швидко змайстрував табличку з написом «Розпродаж покемонів» і розклав біля будинку свої найкращі карти.

«Всім подобаються покемони, і я вирішив продати їх», – розповів маленький рятівник.

За словами Кімберлі, про ідею сина вона дізналася на роботі. Сусіди прислали жінці фото Брайсона поруч з табличкою, і воно дуже зворушило її. Жінка вирішила розповісти свою історію на платформі краудфандінга, і вже незабаром сім'я почала отримувати кошти небайдужих. При цьому Кімберлі просила лише $800, щоб покрити витрати на лікування цуценяти, але в лічені години користувачі соцмереж зібрали для понад $5 000.

Історія Брайсона стала вірусною у соцмережах і незабаром дійшла до головного офісу творців покемонів у Вашингтоні. Вона дуже зворушила мультиплікаторів, які знайшли, як віддячити хлопцю за його вчинок – хлопчик отримав поштою пачку рідкісних карт.

За словами матері, Брайсон був вражений посилкою з Вашингтона, а також тією сумою, яку їм допомогли зібрати користувачі мережі для порятунку собаки.

Додамо, що до Міжнародного дня захисту дітей найталановитішим учням і студентам мистецьких навчальних закладів столиці вручають творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації. Цього року нагороди отримали 82 лауреати.