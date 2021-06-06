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    У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки

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    Господар відмовлявся віддавати поранену тварину - У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки

    Господар відмовлявся віддавати поранену тварину

    Фото Аліна Нестерова/Facebook

    Від отриманих травм тварина померла

    У Солом’янському районі столиці п’яний чоловік викинув з вікна багатоквартирного дому собаку, тварина отримала значні травми й померла.

    Про це повідомляє очевидиця інциденту Аліна Нестерова у Facebook.

    За словами Нестерової, це сталося в ніч на суботу на вулиці Генерала Генадія Воробйова 13В. Оточуючі чули скавчання собаки. Тварину викинули з вікна четвертого поверху. При цьому господар відмовлявся віддавати тварину й кричав «Це мій пес, я його виховував, я його і вб’ю!».

    Фото Аліна Нестерова/Facebook
    Фото Аліна Нестерова/Facebook

    Очевидиця розповіла – щоб нарешті забрати собаку, довелося викликати поліцію. Тварину повезли до клініки, й у дорозі вона померла.

    «Ми не встигли врятувати його і надати допомогу. Але ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання! Закликаємо всю спільноту, всіх, хто читає цей пост, всі, кого це хвилює… Давайте не дозволимо вбивці уникнути покарання.

    На даний момент поліція не проводить ніякого розслідування і досі не розподілили справу на дільничного. На мої дзвінки стосовно розподілення, відповідають «зателефонуйте в понеділок». Так не має бути. Допоможіть нам домогтися справедливості. Поліція має негайно затримати злочинця, вжити до нього заходів. Але замість цього вони просто його відпустили», – каже Нестерова.

    Нагадаємо, 2 серпня 2018 року, Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Дарницького району столиці за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік викинув з вікна сьомого поверху цуценя породи німецька вівчарка.

    Теги: Київ тварини розслідування поліція чоловік
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    У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки