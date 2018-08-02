У Києві судитимуть чоловіка, що викинув цуценя з вікна багатоповерхівки



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Чоловік викинув з вікна сьомого поверху цуценя породи німецька вівчарка

Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Дарницького району столиці за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що 7 липня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в квартирі на 7-му поверсі будинку по вул. Ревуцького, взяв в руки цуценя породи німецька вівчарка, що проживало разом з його родиною, та попередньо здавлюючи тварині шию, викинув з вікна. В результаті падіння на землю та отриманих травм собака загинула на місці», - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з твариною, знущання над твариною, вчинене із застосуванням жорстоких методів.

Станом на сьогодні досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду столиці для розгляду по суті.

За вчинене киянину загрожує до трьох років обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що чоловік практично на голови дітей, що гуляють у дворі, викинув двомісячне цуценя.