Поліція затримала чоловіка, що спалив автівку ексмера Коцюбинського (фото, відео)

Спецпризначенці затримали 35-річного киянина, який раніше мав проблеми з законом

У кінці січня було спалено автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної

Працівники Управління карного розшуку та Слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції та спецпризначенцями за процесуальним керівництвом Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури затримали зловмисника, причетного до організації та здійснення підпалу автомобіля жителька селища Коцюбинське.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялось, наприкінці січня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа підпалила автомобіль Opel.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили особу, причетну до організації та здійснення підпалу. Зловмисником виявився 35-річний киянин, який раніше мав проблеми з законом.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили низку речових доказів та направили їх для проведення експертиз.

Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів і повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Чоловікові загрожує ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.

Рятувальники розповіли, що вогнем було охоплено легковий автомобіль Opel Insignia. Внаслідок пожежі автівку знищено. Пожежу було локалізовано о 02:40 та повністю ліквідовано о 02:44.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

На місці пожежі працювали співробітники Головного управління поліції Київщини та криміналістична лабораторія, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.