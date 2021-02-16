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    У Києві рятувальники під час гасіння пожеж у недіючих будівлях виявили два трупи

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    Пожежі сталися вночі в занедбаних будівлях - У Києві рятувальники під час гасіння пожеж у недіючих будівлях виявили два трупи
    Пожежі сталися вночі в занедбаних будівлях
    Фото: ДСНС

    Обставинами двох пожеж займатимуться правоохоронні органи

    У понеділок, 15 лютого, пізно ввечері столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в недіючих будівлях.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, о 23:16 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Донецькій, 18/2 в Солом'янському районі столиці. По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що загоряння сталося у двоповерховій відселеній будівлі на площі 30 кв. м. О 23:32 пожежу було локалізовано, та о 23:59 ліквідовано.

    В ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.

    Наступний подібний виклик надійшов до Служби порятунку 101 о 23:41. Повідомлялось про пожежу на вул. Черемшини, 15 у Дніпровському районі столиці.

    По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій занедбаній будівлі на площі 40 кв. м. О 00:02 пожежу було локалізовано та о 00:06 ліквідовано.

    В ході гасіння та розвідки було виявлено тіло загиблого невідомої статі.

    Причинами та обставинами обох пожеж займатимуться правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 15 лютого ввечері сталась пожежа в лазні приватної садиби на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники
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