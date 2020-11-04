Поліція затримала двох чоловіків за перекриття руху в центрі Києва

Поліція відкрила кримінальне провадження за блокування транспортних комунікацій

Сьогодні активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Правоохоронці закликали учасників акції припинити правопорушення, під час чого один з водіїв здійснив маневр, намагаючись об’їхати кордон поліцейських та виїхав на тротуар. За вчинення протиправних дій правоохоронці затримали водія і пасажира автівки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин інциденту.

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

За блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліція Києва закликає організаторів та учасників акції дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок.

Як повідомлялося, власники автомобілів на європейській реєстрації перекрили рух по вулиці Грушевського. Через такі дії у центрі Києва утворилися серйозні затори.