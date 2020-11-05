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    Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)

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    Правоохоронці вилучили у чоловіка згортки з канабісом - Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)
    Правоохоронці вилучили у чоловіка згортки з канабісом

    Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до постачання наркотиків у СІЗО

    Під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили речовини, схожі на наркотичні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місце прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати правопорушення.

    «Ми з’ясували, що раніше судимий чоловік за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі. Зловмисник перекинув наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили п’ять поліетиленових пакетиків та чотири паперових згортки з канабісом. Заборонені речовини направлено на проведення експертиз», - розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук.

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    Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)
    Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)
    Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)

    27-річного раніше судимого киянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 42 тисяч гривень.

    Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.

    Національна поліція України Київ кримінал СІЗО наркотики злочин злочинець
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