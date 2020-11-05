Поліція затримала киянина, який перекинув наркотики на територію СІЗО (фото)

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до постачання наркотиків у СІЗО

Під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили речовини, схожі на наркотичні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати правопорушення.

«Ми з’ясували, що раніше судимий чоловік за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі. Зловмисник перекинув наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили п’ять поліетиленових пакетиків та чотири паперових згортки з канабісом. Заборонені речовини направлено на проведення експертиз», - розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук.

27-річного раніше судимого киянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 42 тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.