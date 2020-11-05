В учасника ДТП у Києві патрульні виявили наркотичні речовини (фото)

В автомобілі патрульні виявили три пакети та пластикову пляшку з наркотичними речовинами

Водій Volkswagen, ймовірно, перебував під дією наркотиків

4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У ДТП потерпілих немає.

Патрульні, які прибули на місце виклику, помітили, що керманич Volkswagen поводився підозріло та помітно нервував, повідомляє Патрульна поліція Києва

Інспектори вирішили провести громадянину поверхневу перевірку та виявили у нього згорток із речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Ще три пакети та пластикову пляшку зі схожим вмістом охоронці порядку виявили при візуальному огляді салону автомобіля.

Патрульні склали на керманича протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.