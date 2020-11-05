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    В учасника ДТП у Києві патрульні виявили наркотичні речовини (фото)

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    В автомобілі патрульні виявили&nbsp;три пакети та пластикову пляшку з наркотичними речовинами - В учасника ДТП у Києві патрульні виявили наркотичні речовини (фото)
    В автомобілі патрульні виявили три пакети та пластикову пляшку з наркотичними речовинами
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій Volkswagen, ймовірно, перебував під дією наркотиків

    4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У ДТП потерпілих немає.

    Патрульні, які прибули на місце виклику, помітили, що керманич Volkswagen поводився підозріло та помітно нервував, повідомляє Патрульна поліція Києва

    Інспектори вирішили провести громадянину поверхневу перевірку та виявили у нього згорток із речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Ще три пакети та пластикову пляшку зі схожим вмістом охоронці порядку виявили при візуальному огляді салону автомобіля.

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    В учасника ДТП у Києві патрульні виявили наркотичні речовини (фото)
    В учасника ДТП у Києві патрульні виявили наркотичні речовини (фото)

    Патрульні склали на керманича протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.

    Національна поліція України ДТП Київ водій наркотики автомобіль
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