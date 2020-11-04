Поліція Києва вилучила у росіянина 5 кг кокаїну (фото, відео)

Частина виявлених у росіянина наркотиків вже була розфасована

Уродженець Росії перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину та знаходився на території України за підробленими документами

У ході відпрацювання території Голосіївського району поліцейські затримали особу за підозрою у збуті наркотичних засобів. У нього вилучили вісім розфасованих пакетиків з білою речовиною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала це правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Проведеною експертизою підтверджено, що вилучений порошок – кокаїн.

«У ході проведення невідкладних слідчих дій за адресою мешкання затриманого виявлено та вилучено близько п’яти кілограмів порошкоподібної речовини білого кольору, частина з якої уже була розфасована. Фігурантом виявився громадянин Росії, який знаходиться в розшуку за тяжкий злочин. Окрім цього, він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік надав поліцейським документи, які також мають ознаки підробки», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

42-річного чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«За цінами «чорного» ринку сума вилучених наркотичних речовин у чоловіка становить майже 15 мільйонів гривень. Наразі затриманому уже повідомлено про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1 слідчі звернуться до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу», - додав Крищенко.

Окрім цього, слідчим відділом територіального управлінні поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 і 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та інших осіб, причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.