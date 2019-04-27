Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору



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Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба Фото: ПЦУ

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом

До Києва доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.

Як повідомила прес-служба почесного Київського і всієї Руси-України Філарета, вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба.

«До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі та отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духівництвом храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва», – йдеться у зверненні Філарета.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.

«Хай бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. у нас у майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре… і дуже добре», – сказав він, останні слова промовивши разом із парафіянами.

Вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору – кафедрального собору митрополита Православної церкви Епіфанія. Він вперше взяв участь у традицій Великодній церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.

Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі розпочалося Великоднє богослужіння.

Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.