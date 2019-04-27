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    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору

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    Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба - Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба
    Фото: ПЦУ

    Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом

    До Києва доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.

    Як повідомила прес-служба почесного Київського і всієї Руси-України Філарета, вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба.

    «До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі та отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духівництвом храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва», – йдеться у зверненні Філарета.

    Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.

    «Хай бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. у нас у майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре… і дуже добре», – сказав він, останні слова промовивши разом із парафіянами.

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    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Благодатний вогонь доставили до Михайлівського собору
    Фото: ПЦУ

    Вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору – кафедрального собору митрополита Православної церкви Епіфанія. Він вперше взяв участь у традицій Великодній церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.

    Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі розпочалося Великоднє богослужіння.

    Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.

    церква свята Великдень 2019
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