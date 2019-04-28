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    Порошенко з родиною бере участь у великодньому богослужінні у Михайлівському соборі

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    Порошенко з родиною бере участь у великодньому богослужінні у Михайлівському соборі

    Президент з дружиною взяли участь у хресній ході

    Президент України Петро Порошенко з родиною прибув у Михайлівський кафедральний собор у Києві на пасхальне богослужіння.

    Президент з дружиною взяли участь у хресній ході.

    Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

    Також глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.

    Служба почнеться о 5 ранку, 28 квітня.

    Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі розпочалося Великоднє богослужіння.

    Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.

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