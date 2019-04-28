Порошенко з родиною бере участь у великодньому богослужінні у Михайлівському соборі
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Президент з дружиною взяли участь у хресній ході
Президент України Петро Порошенко з родиною прибув у Михайлівський кафедральний собор у Києві на пасхальне богослужіння.
Президент з дружиною взяли участь у хресній ході.
Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
Також глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Служба почнеться о 5 ранку, 28 квітня.
Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі розпочалося Великоднє богослужіння.
Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.