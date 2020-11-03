  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності

    • Розсилка
    <p>У ТЦ &laquo;Глобус&raquo; працюють вибухотехніки</p> - Невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності

    У ТЦ «Глобус» працюють вибухотехніки

    Правоохоронці перевіряють торговельний центр на наявність вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 3 листопада, надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус» на Майдані Незалежності.

    Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

    «Так, замінували (ТЦ. — Ред.). Наразі працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. Повідомлення про замінування надійшло о 10:20», — розповіли правоохоронці.

    Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

    У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

    Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

    Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies