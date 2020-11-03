Невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності

Правоохоронці перевіряють торговельний центр на наявність вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 3 листопада, надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус» на Майдані Незалежності.

Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

«Так, замінували (ТЦ. — Ред.). Наразі працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. Повідомлення про замінування надійшло о 10:20», — розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.