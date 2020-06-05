Поліція затримала на Вінничині молодиків, які у Білій Церкві пограбували підлітків (фото)



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Слідчі вилучили автівку, на якій втекли нападники Фото: Нацполіція

Під час затримання поліція вилучила у нападників зброю

У м. Біла Церква на Київщині двоє невідомих, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільні телефони в 15-річних хлопців. Нападники швидко втекли з місця події на автомобілі.

Оперативники Білоцерківської поліції в ході оперативно-розшукових заходів встановили автомобіль зловмисників та їх місце перебування. Затримання відбулося у Вінниці спільно з місцевими колегами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Розбійниками виявилися чоловіки 23-х та 25-ти років.

Слідчі поліції вилучили у затриманих викрадені телефони, пневматичну зброю, а також автівку, на якій тікали нападники. Вилучене направлять на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.