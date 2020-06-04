На Троєщині поліція затримала квартирних крадіїв зі стажем (фото)



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Молодиків затримали після скоєння ними пограбування квартири Фото: Нацполіція

Злодіїв затримали, коли вони святкували свій «тріумф»

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції затримали чотирьох чоловіків за вчинення крадіжки на проспекті Маяковського. На місце для документування події виїздила слідчо-оперативна група управління.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, у ході використання оперативних можливостей поліцейські виявили та затримали чотирьох місцевих мешканців. Чоловіки раніше судимі за квартирні крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень, а щодо одного з них у столичному Деснянському суді триває розгляд справи за вчинення крадіжки особистих речей громадян.

«Злодії попередньо обрали квартиру, власники якої виїхали на дачу. В нічний час доби, пошкодивши замки вхідних дверей, чоловіки проникли до приміщення. Всередині вони розшукали цінні речі господарів та намагалися втекти. Ми затримали їх на вулиці, коли вони святкували свій «тріумф». Провівши невідкладні слідчі дії у помешканнях фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили зниклі речі з квартири та знаряддя вчинення злочину», - повідомив Табала.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Двом чоловікам уже оголошено підозру, а судом їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою. Відносно решти затриманих вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.