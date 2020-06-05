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    Під час п’яних посиденьок киянин вбив рідного брата (фото, відео)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази</span></span> - Під час п’яних посиденьок киянин вбив рідного брата (фото, відео)
    Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази
    Фото: Нацполіція

    Мж родичами розгорілася словесна перепалка, яка переросла у бійку

    В одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Анатолія Солов’яненка у Дніпровському районі сталося ножове поранення чоловіка. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції. На місце виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та екіпажі патрульних.

    Як інформує пресслужба поліції Києва, правоохоронці встановили, що менший брат прийшов до старшого у гості. Під час застілля між родичами розгорілася словесна перепалка на побутовому ґрунті, яка в подальшому переросла у бійку.

    «У ході штовханини 56-річний чоловік вдарив молодшого брата у груди кухонним ножем. Від отриманої травми 53-річний потерпілий помер на місці. Зловмисника затримали у квартирі та під час спілкування із працівниками поліції, він так і не зміг назвати основну причину конфлікту з родичем, оскільки перебував у алкогольному сп’янінні», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які відправили на проведення експертного дослідження.

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    Під час п’яних посиденьок киянин вбив рідного брата (фото, відео)
    Під час п’яних посиденьок киянин вбив рідного брата (фото, відео)

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

    Наразі слідчі дії тривають.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство кияни злочин
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