Поліція затримала зухвалого нападника, який стріляв у жительку Броварів



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Чоловік напав на жінку посеред вулиці Фото: Нацполіція

Нападником виявився 36-річний уродженець Cхідної України, який останніх три роки проживає у Броварах

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих людей про те, що у Броварах на узбіччі вулиці Москаленка лежить побита жінка. Каретою швидкої допомоги вона була доправлена до лікарні, де їй діагностували забійну рану голови. Під час оперативного втручання виявлено гумову кулю. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Детально оглянувши місце, де виявили потерпілу жінку, працівники поліції виявили та вилучили гільзу та почали відпрацьовувати різні версії нападу на жінку, чому саме вона стала об’єктом злочину.

Правоохоронці провели ряд необхідних оперативно-розшукових заходів, переглянули камери відеоспостереження, оперативним шляхом встановили особу зловмисника і затримали його.

Ним виявився 36-річний уродженець Cхідної України, який останніх три роки проживає у Броварах і зловживає оковитою.

Нападник зізнався у скоєному злочині і пояснив поліцейським, що того дня, перебуваючи на підпитку, він посварився зі своєю дівчиною. Потім взяв пістолет, вибіг на вулицю і вистрілив у перехожу жінку, щоб заволодіти її сумкою.

При проведенні невідкладного обшуку за місцем проживання нападника працівники поліції виявили та вилучили пістолет «Форт-17» з витертим номером, 12 набоїв, жіночі сумки, гроші у сумі 2100 грн, 100 доларів США, банківську картку та ніж. Також вилучена соціальна картка на ім’я потерпілої жінки. Картку чоловік намагався знищити, підпаливши її.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та за п.6. ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.