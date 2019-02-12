Під Києвом серійних крадіїв зловили «на гарячому»



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Зловмисники викрали шини та вартісне обладнання Фото: Нацполіція

Зловмисники ґрунтовно підозрюються у скоєнні 17 фактів крадіжок

У селищі Глеваха зловмисники проникли до приміщення шиномонтажу шляхом пошкодження замка, звідки викрали вартісне обладнання та автомобільні шини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Затримали молодиків на місці скоєння чергового злочину оперативники карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Васильківського відділу поліції.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Васильківщини, віком 27 та 30 років, які вже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів

Наразі зловмисники ґрунтовно підозрюються у скоєнні 17 фактів крадіжок.

Щоб довести їхню причетність до скоєння низки крадіжок, працівники поліції провели ряд слідчих дій, призначені відповідні експертизи. Також провели 7 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання, де виявили та вилучили речові докази – викрадене майно.

За всіма виявленими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліція звернулась з клопотанням до суду про обрання для них міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак, одному з фігурантів суд обрав домашній арешт, а іншого – відпустили із залу суду.

Наразі працівники поліції продовжують роботу щодо встановлення та затримання їхніх поплічників. Перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів на території району та області.