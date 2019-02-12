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    Під Києвом серійних крадіїв зловили «на гарячому»

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    Зловмисники викрали шини та вартісне обладнання - Під Києвом серійних крадіїв зловили «на гарячому»
    Зловмисники викрали шини та вартісне обладнання
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники ґрунтовно підозрюються у скоєнні 17 фактів крадіжок

    У селищі Глеваха зловмисники проникли до приміщення шиномонтажу шляхом пошкодження замка, звідки викрали вартісне обладнання та автомобільні шини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Затримали молодиків на місці скоєння чергового злочину оперативники карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Васильківського відділу поліції.

    Зловмисниками виявилися двоє жителів Васильківщини, віком 27 та 30  років, які вже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів

    Наразі зловмисники ґрунтовно підозрюються у скоєнні 17 фактів крадіжок.

    Щоб довести їхню причетність до скоєння низки крадіжок, працівники поліції провели ряд слідчих дій, призначені відповідні експертизи. Також провели 7 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання, де виявили та вилучили речові докази – викрадене майно.  

    За всіма виявленими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліція звернулась з клопотанням до суду про обрання для них міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак, одному з фігурантів суд обрав  домашній арешт, а іншого – відпустили із залу суду.

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    Під Києвом серійних крадіїв зловили «на гарячому»
    Під Києвом серійних крадіїв зловили «на гарячому»

    Наразі працівники поліції продовжують роботу щодо  встановлення та затримання їхніх поплічників. Перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів на території району та області.

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