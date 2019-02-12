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    В Києві введено план «Перехоплення»: троє в масках обстріляли авто і викрали гроші

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    В Києві введено план «Перехоплення»: троє в масках обстріляли авто і викрали гроші

    Правоохоронці розшукують автомобіль BMW на прибалтійських номерах

    У вівторок, 12 лютого, в Києві ввели план «Перехоплення».

    Правоохоронці розшукують автомобіль BMW на прибалтійських номерах. У ньому зникли троє чоловіків в масках, які викрали з автомобіля 40 тисяч доларів. Це сталося в Голосіївському районі столиці.

    Подія трапилася близько 15:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Чоловік звернувся в поліцію з проханням знайти грабіжників. Вони обстріляли його авто Nissan і вкрали звідти сумку, в якій було 40 тисяч доларів, і зникли з місця події. Імовірно, вони поїхали в бік Амурської площі.

    Як повідомлялося, 30 січня в Києві чоловік на автомобілі ВАЗ 21011 стріляв в іншого водія. Інцидент стався в Печерському районі Києва. Поліція вводила план «Перехоплення».

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