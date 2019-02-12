Поліція зловила молодика, який грабував школярів у Києві



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Зловмисник - 22-річний мешканець Шевченківського району столиці, раніше судимий за скоєння грабежів Фото: Нацполіція

Чоловік скоював злочини, коли діти поверталися зі школи додому

До чергової частини Шевченківського управління звернулися батьки, які вказували, що у їхніх дітей невідомий відбирав мобільні телефони. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що чоловік скоював злочини, коли діти поверталися зі школи додому.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів. У результаті встановили зловмисника, це – 22-річний мешканець Шевченківського району столиці, раніше судимий за скоєння грабежів», - повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Помітивши правоохоронців, зловмисник намагався втекти і чинив опір. При цьому поліцейського, який його наздоганяв, чоловік штовхнув, у результаті чого той впав і отримав перелом ноги.

Співробітники карного розшуку з’ясували, що зловмисник причетний щонайменше до трьох пограбувань на території Шевченківського району Києва, тож правоохоронці перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру. Слідчий готує клопотання до суду про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.