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    Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)

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    Раніше судимий киянин вкрав гаманець із сумки 18-річного хлопця - Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)
    Раніше судимий киянин вкрав гаманець із сумки 18-річного хлопця
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали зловмисників відразу після крадіжок

    Під час відпрацювання міста працівники оперативно-розшукового відділу затримали у Святошинському і Солом’янському районі столиці двох чоловіків, які вкрали у місцевих мешканців мобільний телефон та гаманець. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Правоохоронці неподалік від станції метро «Вокзальна» одразу після скоєння протиправних дій зупинили уродженця Закарпатської області, який вкрав у потерпілого сумку з мобільним телефоном. Після вчинення крадіжки гість столиці намагався втекти, однак його наздогнали поліцейські», - розповіли правоохоронці.

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    Крім того, працівникам поліції вдалось затримати жителя Києва, який у маршрутному таксі на вулиці Леся Курбаса вкрав гаманець із сумки 18-річного хлопця. Виявилось, зловмисник – раніше судимий за злочин, пов'язаний з обігом наркотиків.

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    Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)
    Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)
    Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)

    За даними фактами слідчими відділами територіальних управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Чоловіка, який вже мав проблеми із законом, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські також перевіряють причетність крадіїв до вчинення аналогічних злочинів.

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