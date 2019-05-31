Поліція зловила у Києві двох молодиків, ласих до чужого добра (фото)



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Раніше судимий киянин вкрав гаманець із сумки 18-річного хлопця Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали зловмисників відразу після крадіжок

Під час відпрацювання міста працівники оперативно-розшукового відділу затримали у Святошинському і Солом’янському районі столиці двох чоловіків, які вкрали у місцевих мешканців мобільний телефон та гаманець. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці неподалік від станції метро «Вокзальна» одразу після скоєння протиправних дій зупинили уродженця Закарпатської області, який вкрав у потерпілого сумку з мобільним телефоном. Після вчинення крадіжки гість столиці намагався втекти, однак його наздогнали поліцейські», - розповіли правоохоронці.

Крім того, працівникам поліції вдалось затримати жителя Києва, який у маршрутному таксі на вулиці Леся Курбаса вкрав гаманець із сумки 18-річного хлопця. Виявилось, зловмисник – раніше судимий за злочин, пов'язаний з обігом наркотиків.

За даними фактами слідчими відділами територіальних управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіка, який вже мав проблеми із законом, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські також перевіряють причетність крадіїв до вчинення аналогічних злочинів.