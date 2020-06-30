У Києві ділок обіцяв за $25 тис. сприяння у призначенні на керівну посаду в Нацбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий - 44-річний мешканець столиці, директор приватного товариства Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до злочину

Повідомлено про підозру чоловіку, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національний банк України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа, діючи нібито в інтересах керівництва Національного банку України, вимагала вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

За результатами спецоперації правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання першої частини обумовленої суми у розмірі 15 тис. доларів США. Затриманим виявився 44-річний мешканець столиці, директор приватного товариства.

Наразі тривають заходи зі встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Печерського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, оперативний супровід – Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.