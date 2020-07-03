На Волині чоловік «продавав» посаду міністра за 200 тис. доларів



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Правоохоронці затримали шахрая, який «продавав» посаду міністра

Чоловік планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців

У Волинській області правоохоронці викрили шахрая, який за 200 тис. дол. США обіцяв посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Чоловіка затримали під час отримання коштів. За даними слідства, раніше цей же громадянин «продав» ще одну посаду в уряді України за 150 тис. дол.

За даними слідства, раніше цей же громадянин «продав» ще одну посаду в уряді України за 150 тис дол США. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тис дол США.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше були затримані шахраї, які за $1 млн «продавали» посаду губернатора Харківщини, а за $100 тис.