У Вінниці 5-річна дівчинка відрізала своє волосся заради допомогти онкохворому хлопчику (відео)

Спершу з волосся хотіли зробити перуку для онкохворих дітей, однак компанія, яка займається виробництвом перук відмовилась це робити безкоштовно

П’ятирічна вінничанка відрізала своє довге волосся, щоб допомогти онкохворому хлопчику. Свої хвостики дівчинка продала та придбала спеціальне харчування для 10-річного Артема, який лікується від раку крові, розповідають у сюжеті «Суспільне. Вінниця».

Про те, що відрізавши своє волосся можна допомогти хворим дітям п’ятирічній Тетяні Посоюзній розповіла її мама Анастасія. Дівчинка одразу наважилась на коротку зачіску та у перукарні їй відрізали 40 сантиметрів темно-русявого волосся,

«Я щаслива, що вона погодилась. Потрібно допомагати, – розповіла мама дівчинки Анастасія. – Ніхто не говорить віддати останню сорочку, але якщо з’явилась можливість, то ми її використаємо».

Відрізані хвостики важать 68 грамів . Спершу з волосся хотіли зробити перуку для онкохворих дітей, однак компанія, яка займається виробництвом перук відмовилась це робити безкоштовно. Водночас у перукарському салоні волосся можуть продати й саме там Тетяна отримала гроші за свої хвостики.

Допомогти Тетяна з родиною вирішили 10-річному Артему Білоусу. Рак крові йому діагностували рік тому. Дитині потрібне спеціальне харчування, а лише одна банка їжі коштує 350 гривень. Наразі Артем перебуває у дитячому онкогематологічному відділенні дитячої обласної лікарні.

Тим часом, на будівництві центру для онкохворих дітей на «Дача», що у Соломʼянському районі Києва, сталася пожежа. Вогнем пошкоджено стіни й вхідні двері, а також від високої температури тріснули шибки у вікнах.