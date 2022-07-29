СБУ показала фото ще чотирьох окупантів, які чинили звірства у Бучі

Місто Буча на Київщину було у російській окупації більше місяця

Четверо окупантів жорстоко катували родину у місті Буча

Служба безпеки України ідентифікувала ще чотирьох військових Росії, які чинили звірства у Бучі на Київщині під час окупації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину», – зазначається у повідомленні.

В СБУ розповіли, що окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ. Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку.

«Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі. Згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти. Тоді рашисти «взялися» катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім», – зазначили в українській спецслужбі.

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Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше журналістам вдалося ідентифікувати російського окупанта, який в селі Андріївка недалеко від Києва холоднокровно стратив місцевого жителя. 20-річний інтервент Данііл Фролкін з сибірської глибинки раніше не значився в списках 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, що звірствувала в Бучі, і що були оприлюднені українською розвідкою, оскільки загарбник не публікував фото з війни в Україні в соцмережах.

Також колишня генпрокурорка Ірина Венедиктова раніше показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі.

До слова, прокурор Гаазького трибуналу знову приїде до України. Карім Хан зосередить увагу на сексуальних і гендерних злочинах росіян в Україні.