Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

Прокуратура Німеччини перевіряє політиків на предмет можливої державної зради

Прокуратура Німеччини розслідує ймовірний витік секретної інформації про масові вбивства українських громадян, вчинені російськими збройними формуваннями у Бучі Київської області. Як повідомляє Bild, відповідна інформація була оприлюднена на закритому брифінгу Федеральної служби розвідки Німеччини.

«Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми їх перевіряємо», – заявила прессекретарка уряду ФРН.

При цьому новинний портал The Pioneer повідомив, що голова Бундестагу Бербель Бас раніше давала так званий дозвіл на кримінальне переслідування у чотирьох справах, що стосуються Комітету оборони, і ще у трьох справах, що стосуються інших профільних комітетів парламенту.

«Припускається, що із засідання могла вислизнути інформація, класифікована як секретна. На зустрічі на початку квітня були присутні понад 60 політиків та чиновників», – пише видання.

При цьому, відповідно до звіту The Pioneer, голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн припустила щодо витоку інформації.

«Нові та старі депутати повинні розуміти, що видача секретів – це не тривіальне правопорушення, і покарання, пов'язані з видачею секретів, – це не паперові тигри, а можуть призвести до реальних (наслідків – ред.)» – сказала вона у коментарі виданню.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці шукають російських військових, причетних до військових злочинів на території України, у соцмережах та на супутникових картах. За словами Клименка, процес ідентифікації досить складний, для цього використовуються несподівані джерела інформації – як от соцмережі, де самі рашисти у перші місяці викладали фотографії з ідентифікацією (військових частини і округу, населених пунктів тощо).

Крім того, поліція встановлює чисельність російських військових частин, а потім за допомогою супутникових знімків виявляє, чи були ці підрозділи в Україні.

Раніше генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів Росії.