  1. Головна
  2. Новини
  3. Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
рус
    Новини

    Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

    Правоохоронці продовжують виявляти на деокупованих територіях тіла вбитих рашистами українців - Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
    Правоохоронці продовжують виявляти на деокупованих територіях тіла вбитих рашистами українців
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура Німеччини перевіряє політиків на предмет можливої державної зради

    Прокуратура Німеччини розслідує ймовірний витік секретної інформації про масові вбивства українських громадян, вчинені російськими збройними формуваннями у Бучі Київської області. Як повідомляє Bild, відповідна інформація була оприлюднена на закритому брифінгу Федеральної служби розвідки Німеччини.

    «Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми їх перевіряємо», – заявила прессекретарка уряду ФРН.

    При цьому новинний портал The Pioneer повідомив, що голова Бундестагу Бербель Бас раніше давала так званий дозвіл на кримінальне переслідування у чотирьох справах, що стосуються Комітету оборони, і ще у трьох справах, що стосуються інших профільних комітетів парламенту.

    «Припускається, що із засідання могла вислизнути інформація, класифікована як секретна. На зустрічі на початку квітня були присутні понад 60 політиків та чиновників», – пише видання.

    При цьому, відповідно до звіту The Pioneer, голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн припустила щодо витоку інформації.

    «Нові та старі депутати повинні розуміти, що видача секретів – це не тривіальне правопорушення, і покарання, пов'язані з видачею секретів, – це не паперові тигри, а можуть призвести до реальних (наслідків – ред.)» – сказала вона у коментарі виданню.

    Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці шукають російських військових, причетних до військових злочинів на території України, у соцмережах та на супутникових картах. За словами Клименка, процес ідентифікації досить складний, для цього використовуються несподівані джерела інформації – як от соцмережі, де самі рашисти у перші місяці викладали фотографії з ідентифікацією (військових частини і округу, населених пунктів тощо).

    Крім того, поліція встановлює чисельність російських військових частин, а потім за допомогою супутникових знімків виявляє, чи були ці підрозділи в Україні.

    Раніше генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів Росії.

    Читайте також: Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)
    Теги: росія окупанти прокуратура війна Bild розслідування Україна поліція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі