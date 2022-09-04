Поліз у трансформатор: на Київщині вдарило струмом дитину

З чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок хлопчика доставлено в реанімацію

У Вишгородському районі Київщини семирічний хлопчик поліз у трансформатор. Внаслідок удару електрострумом дитина отримала численні опіки тіла та була шпиталізована. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що з чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали в реанімацію.

«На жаль, це не перший випадок, коли діти травмуються, а інколи, на жаль, і гинуть через необачність. Закликаю батьків слідкувати за дозвіллям підростаючого покоління та навчати правилам безпеки», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нині поліцейські Вишгородського районного управління поліції встановлюють всі обставини нещасного випадку.

Раніше повідомлялося, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями було виявлено хлопця без ознак життя. Поліцейські встановили, що 16-річний юнак, намагаючись перетнути залізничні колії, не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг. Однак він зачепився капюшоном куртки. Хлопця уразив електричний струм, внаслідок чого юнак отримав 80% опіків тіла.