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Поліз у трансформатор: на Київщині вдарило струмом дитину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліз у трансформатор: на Київщині вдарило струмом дитину
Поліцейські встановлюють всі обставини нещасного випадку
Нацполіція

З чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок хлопчика доставлено в реанімацію

У Вишгородському районі Київщини семирічний хлопчик поліз у трансформатор. Внаслідок удару електрострумом дитина отримала численні опіки тіла та була шпиталізована. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що з чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали в реанімацію.

«На жаль, це не перший випадок, коли діти травмуються, а інколи, на жаль, і гинуть через необачність. Закликаю батьків слідкувати за дозвіллям підростаючого покоління та навчати правилам безпеки», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

Нині поліцейські Вишгородського районного управління поліції встановлюють всі обставини нещасного випадку.

Раніше повідомлялося, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями було виявлено хлопця без ознак життя. Поліцейські встановили, що 16-річний юнак, намагаючись перетнути залізничні колії, не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг. Однак він зачепився капюшоном куртки. Хлопця уразив електричний струм, внаслідок чого юнак отримав 80% опіків тіла.

Теги: Київ діти струм

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