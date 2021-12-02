Під Києвом юнака вдарило струмом на залізничній станції

Хлопця без ознак життя знайшли на коліях

Поліцейські з'ясовують обставини нещасного випадку на коліях в місті Буча

1 грудня в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями було виявлено хлопця без ознак життя. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 14:20. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що 16-річний юнак, намагаючись перетнути залізничні колії, не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг. Однак він зачепився капюшоном куртки.

Хлопця уразив електричний струм, внаслідок чого юнак отримав 80% опіків тіла. Його доправлено до реанімації.

Правоохоронці закликають громадян переходити залізничні колії тільки у призначених для цього місцях, адже недотримання простих правил безпеки може коштувати життя.

Як повідомлялося, 22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів було виявлено тіло підлітка без ознак життя. Правоохоронці встановили, що 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події.

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