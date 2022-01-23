Приймала ванну з телефоном: у Луцьку 21-річна дівчина загинула від удару струмом

Лікарі намагалися реанімувати постраждалу, але, на жаль, безуспішно

У Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина. Про це пише Інформаційне агентство «Волинські новини».

Трагедія сталася 22 січня в одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку. Їй був 21 рік.

У диспетчерській службі «швидкої» повідомили, що о 17.42 надійшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок.

Коли медики прибули на місце, її вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, безуспішно.

У пресслужбі поліції Волині поінформували, що дівчину вразило струмом. На місці працювала слідчо-оперативна група.

За інформацією ЗМІ, загибла, приймаючи ванну, користувалася мобільним телефоном.

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