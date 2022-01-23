  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Приймала ванну з телефоном: у Луцьку 21-річна дівчина загинула від удару струмом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мобільник може стати причиною смерті - Приймала ванну з телефоном: у Луцьку 21-річна дівчина загинула від удару струмом
    Мобільник може стати причиною смерті
    фото з відкритих джерел

    Лікарі намагалися реанімувати постраждалу, але, на жаль, безуспішно

    У Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина. Про це пише Інформаційне агентство «Волинські новини».

    Трагедія сталася 22 січня в одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку. Їй був 21 рік.

    У диспетчерській службі «швидкої» повідомили, що о 17.42 надійшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок.

    Коли медики прибули на місце, її вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, безуспішно.

    У пресслужбі поліції Волині поінформували, що дівчину вразило струмом. На місці працювала слідчо-оперативна група.

    За інформацією ЗМІ, загибла, приймаючи ванну, користувалася мобільним телефоном.

    Читайте також:
    Теги: трагедія ЗМІ струм Луцьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Приймала ванну з телефоном: у Луцьку 21-річна дівчина загинула від удару струмом