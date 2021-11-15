В Одесі хлопця ударило струмом під час фото на даху цистерни (відео)

За життя потерпілого борються лікарі

В Одесі 21-річного хлопця вдарило струмом на даху залізничної цистерни. Молодик туди заліз, щоб зробити ефектне фото. У результаті інциденту у нього обпалено майже все тіло. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За життя потерпілого борються лікарі. Зазначається, що інцидент стався на залізничній станції «Східна». На цей час хлопець перебуває у важкому стані в опіковому відділенні лікарні. Свідками події стали підлітки, які зняли на відео наслідки інциденту.

«Вони почули хлопок та побачили яскравий спалах біля товарного поїзда. Після цього з висоти чотирьох метрів на землю впав уражений струмом хлопець», – повідомляється у сюжеті.

Також наголошується, що медикам довелося на ношах нести пораненого кілька сотень метрів, тому що дістатися до місця інциденту «швидка» не змогла.

Нагадаємо, на залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом.

Як повідомлялося, влітку у Львові на станції Підзамче 26-річну дівчину вдарило струмом на цистерні товарного поїзда. Дівчина отримала опіки 70% тіла.

Також на Дніпропетровщині 15-річний підліток заради приколу в TikTok надихався газом і помер.