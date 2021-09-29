Помер спадкоємець Сергія Параджанова
Єдиний син знаменитого режисера пішов із життя
У Києві у віці 63 років помер Сурен Параджанов – єдиний син українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова. Про це у вівторок, 28 вересня, повідомив грузинський друг режиссера – фотограф Юрій Мечітов у Facebook.
«Сумна звістка надійшла з Києва – на 63-му році життя помер син Сергія Параджанова Сурен», – розповів Юрій Мечітов.
Сурен Параджанов проживав у Києві з матір'ю. Дружина режисера Світлана Щербатюк-Параджанова, померла влітку 2020 року на 82 році життя.
Сергій Параджанов – відомий українсько-вірменський режисер. Він отримав міжнародне визнання завдяки екранізації «Тіней забутих предків» у 1964 році.