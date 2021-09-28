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    В олімпійських чемпіонок сестер Семеренко померла мама

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    В олімпійських чемпіонок сестер Семеренко померла мама
    Фото: rama.com.ua

    Біатлоністки дізналися про втрату найдорожчої людини під час чемпіонату України

    В олімпійських чемпіонок Валентини і Віти Семеренко померла мама. Ганна Василівна пішла в інші світи через ускладнення, викликані COVID-19.

    Як повідомляє biathlon.com.ua, в цей час біатлоністки виступали на літньому чемпіонаті України. Обидві терміново вирушили до рідного Краснопілля.

    На сторінці в Facebook Віта Семеренко розмістила пост пам'яті мами, який з'явився і на сторінці Валентини.

    Валентина і Віта Семеренко вигравали Олімпіаду в естафеті, є призерами чемпіонатів світу.

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    Теги: Олімпіада біатлон Віта Семеренко
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    В олімпійських чемпіонок сестер Семеренко померла мама