В олімпійських чемпіонок сестер Семеренко померла мама

Біатлоністки дізналися про втрату найдорожчої людини під час чемпіонату України

В олімпійських чемпіонок Валентини і Віти Семеренко померла мама. Ганна Василівна пішла в інші світи через ускладнення, викликані COVID-19.

Як повідомляє biathlon.com.ua, в цей час біатлоністки виступали на літньому чемпіонаті України. Обидві терміново вирушили до рідного Краснопілля.

На сторінці в Facebook Віта Семеренко розмістила пост пам'яті мами, який з'явився і на сторінці Валентини.

Валентина і Віта Семеренко вигравали Олімпіаду в естафеті, є призерами чемпіонатів світу.