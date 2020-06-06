Померла дружина легендарного режисера Сергія Параджанова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Щербатюк-Параджанова народилася 5 вересня 1938 року

Останні роки вона жила разом з сином у власній квартирі на вулиці Пирогова, 2 в Києві

Дружина легендарного режисера Сергія Параджанова – Світлана Щербатюк-Параджанова померла на 82-му році життя в Києві в суботу, 6 червня.

Останні роки вона жила разом з сином Суреном Параджановим у власній квартирі на вулиці Пирогова, 2 в центрі столиці. Про смерть пані Світлани повідомив кінотеатр «Ліра» в Facebook.

«На жаль, змушені повідомити сумну звістку. Сьогодні, 6 червня 2020 року, відійшла у вічність Світлана Щербатюк – дружина Сергія Параджанова», – йдеться в повідомленні.

У цей важкий день процитуємо кінознавця Оксану Мусієнко, яка в публікації «Роздуми над книжкою «Сповідь» згадує про своє знайомство зі Світланою Іванівною:

«З нею я познайомилася, вже навчаючись в університеті. А подружилися ми вже в інші часи, коли Сергій опинився за гратами. Мені прикро, коли в примітках до видань, присвячених майстру, читаєш: «С. Щербатюк, колишня дружина Параджанова». Світлана ніколи не була «колишньої». Навіть коли вони офіційно розлучилися, вона залишилася для Сергія матір’ю його улюбленого сина Сурена. І головне, її любов і підтримку він відчував всі роки ув’язнення. Може, без них він і не вижив би. Я про себе називала Світлану «декабристкою». Так, їй було що втрачати, коли вона відверто і неоднозначно заявила про те, що не збирається рвати відносини з батьком свого сина. вона втратила роботу в університеті, де викладала російську для іноземців, стала «невиїзною». Але вона не припинила листування з ув’язненим, не перестала передавати в зону посилки і, головне, битися в усі двері, щоб хоч якось полегшити долю Сергія», – написала кінознавець.

Світлина Юрія Мечитова

Світлана Щербатюк-Параджанова народилася 5 вересня 1938 року. Дочка співробітників дипломатичних місій (зокрема, в Канаді). Заміж вийшла в 16 років, за фахом – перекладач, працювала, зокрема, викладачем російської мови для іноземців.

Нагадаємо, один з найвідоміших акторів радянського кінематографа Михайло Кокшенов пішов з життя у віці 83 роки, 5 червня, після важкої і тривалої хвороби.