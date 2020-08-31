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    Новини

    Маріїнський палац відкриють для екскурсій з 4 вересня

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    <span>У Маріїнському палаці, який є центральною резиденцією президента України, дозволять проводити екскурсії</span> - Маріїнський палац відкриють для екскурсій з 4 вересня
    У Маріїнському палаці, який є центральною резиденцією президента України, дозволять проводити екскурсії

    Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України

    Церемоніальну резиденцію президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці, зможуть відвідувати усі охочі з 4 вересня. Відвідати палац можна буде у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Попередньо треба забронювати дату та час свого візиту на сайті, а перед початком екскурсії – купити квиток. Екскурсія триватиме 45 хвилин. Вартість квитка – 150 гривень, для пільгових категорій громадян – 75 гривень, для дітей до 7 років – екскурсії будуть безкоштовними.

    Щочетверга відвідувати палац зможуть лише організовані групи школярів.

    Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України, церемоніальною залою, залою для переговорів.  Зазвичай у палаці проводять офіційні зустрічі та саміти, церемонії вручення нагород тощо. З 2003 по 2017 роки палац був на реставрації.

    Київ
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