Маріїнський палац відкриють для екскурсій з 4 вересня



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У Маріїнському палаці, який є центральною резиденцією президента України, дозволять проводити екскурсії

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України

Церемоніальну резиденцію президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці, зможуть відвідувати усі охочі з 4 вересня. Відвідати палац можна буде у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Попередньо треба забронювати дату та час свого візиту на сайті, а перед початком екскурсії – купити квиток. Екскурсія триватиме 45 хвилин. Вартість квитка – 150 гривень, для пільгових категорій громадян – 75 гривень, для дітей до 7 років – екскурсії будуть безкоштовними.

Церемоніальна резиденція Президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці, стане доступною для екскурсій з 4 вересня 2020 року.



Детальніше: https://t.co/oxJR3DD0Sr pic.twitter.com/0xHv3dgJcv — Офіс Президента (@APUkraine) August 31, 2020

Щочетверга відвідувати палац зможуть лише організовані групи школярів.

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України, церемоніальною залою, залою для переговорів. Зазвичай у палаці проводять офіційні зустрічі та саміти, церемонії вручення нагород тощо. З 2003 по 2017 роки палац був на реставрації.