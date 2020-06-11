Український фотограф став призером престижної світової премії



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Роботи Олександра Маслова розповідають про жінок, які контролюють рух і безпеку на залізницях України

Престижна світова фотопремія Sony World Photography Awards опублікувала список переможців 2020 року. Щорічно журі конкурсу оцінює роботи фотографів з десятків країн світу.

Зокрема, український фотограф Олександр Маслов зайняв третє місце в категорії «Портрет». У конкурсі він брав участь з роботою Ukrainian Railroad Ladies («Українські провідниці»).

Роботи Маслова розповідають про жінок, які контролюють рух і безпеку на залізницях України.

Звання ж «Фотограф року» і приз в 25 тисяч доларів отримав уругвайський фотограф Пабло Альбаренга за свій цикл робіт «Насіння опору».

Робота з циклу «Насіння опору»

«Насіння опору» переможця Пабло Альбаренга - це серія робіт, в якій фотографії пейзажів і природних територій, що знаходяться під загрозою зникнення через розвиток гірничодобувної промисловості та агробізнесу, зіставляються з портретами активістів, що борються за їх збереження.

У 2017 році щонайменше 207 лідерів та екологічних активістів були вбиті при захисті своїх громад від проектів, які їм загрожують. Згідно зі звітом Global Witness за 2018 рік, більшість з цих випадків сталося в Бразилії, де було зареєстровано 57 вбивств, з яких 80% були спрямовані проти людей, які оберігають природу Амазонії.