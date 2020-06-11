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    Фото

    Український фотограф став призером престижної світової премії

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    Український фотограф став призером престижної світової премії

    Роботи Олександра Маслова розповідають про жінок, які контролюють рух і безпеку на залізницях України

    Престижна світова фотопремія Sony World Photography Awards опублікувала список переможців 2020 року. Щорічно журі конкурсу оцінює роботи фотографів з десятків країн світу.

    Зокрема, український фотограф Олександр Маслов зайняв третє місце в категорії «Портрет». У конкурсі він брав участь з роботою Ukrainian Railroad Ladies («Українські провідниці»).

    Роботи Маслова розповідають про жінок, які контролюють рух і безпеку на залізницях України. 

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    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії
    Український фотограф став призером престижної світової премії

    Звання ж «Фотограф року» і приз в 25 тисяч доларів отримав уругвайський фотограф Пабло Альбаренга за свій цикл робіт «Насіння опору».

    Робота
    Робота з циклу «Насіння опору»

    «Насіння опору» переможця Пабло Альбаренга - це серія робіт, в якій фотографії пейзажів і природних територій, що знаходяться під загрозою зникнення через розвиток гірничодобувної промисловості та агробізнесу, зіставляються з портретами активістів, що борються за їх збереження.

    У 2017 році щонайменше 207 лідерів та екологічних активістів були вбиті при захисті своїх громад від проектів, які їм загрожують. Згідно зі звітом Global Witness за 2018 рік, більшість з цих випадків сталося в Бразилії, де було зареєстровано 57 вбивств, з яких 80% були спрямовані проти людей, які оберігають природу Амазонії.

    фотограф
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