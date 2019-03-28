Помстився за цукор: на Київщині чоловік зарізав пенсіонерку



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На місці скоєння злочину працівники поліції виявили та вилучили ніж та інші речові докази Фото: Нацполіція

Тіло жінки пролежало в будинку майже добу

У селі Бурти Кагарлицького району Київщини поліція затримала чоловіка, який зарізав свою односельчанку.

Скривавлене тіло 77-річної жінки на веранді будинку виявила сусідка і зателефонувала до поліції. За вказаною адресою одразу прибула група реагування, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Під час проведення огляду місця події в одній з кімнат поліцейські виявили у будинку чоловіка напідпитку, який з пістолетом у руках накинувся на правоохоронців. Нападником виявився 51-річний місцевий житель, який причетний до скоєння вбивства жінки. Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що чолов’яга приготувався до вбивства заздалегідь – прийшов до пенсіонерки додому з ножем та пістолетом. Таким чином він хотів помститися жінці за цукор, який, на його думку, вона заборгувала жителям села.

Щойно пенсіонерка відкрила вхідні двері, чоловік відразу наніс удари ножем в область серця. Потім накрив тіло простирадлом і залишився в її будинку розпивати оковиту.

Тіло власниці помешкання пролежало майже добу, доки не прийшла сусідка, яка почула запах газу.

На місці скоєння злочину працівники поліції виявили та вилучили ніж, газовий пістолет та інші речові докази.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження і чоловікові оголошено підозру у скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.