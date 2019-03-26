Під Києвом наркодилери вбили та закопали людину



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Під час обшуків у наркоторговців було виявлено зброю Фото: Прокуратура Києва

Тіло чоловіка зловмисники поховали неподалік одного з будинків у Київській області, де правоохоронці проводили обшуки

Столичними правоохоронцями під час розслідування кримінального провадження за фактами виготовлення та масового збуту наркотичних речовин встановлено групу наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, під час документування діяльності вказаної групи правоохоронці провели ряд обшуків на території Київської та Черкаської областей, за результатами яких у фігурантів вилучили 8,5 кг наркотичного засобу канабіс, 600 г психотропної речовини амфетамін, пакувальні пакети, ваги, колби та скляні ємкості з залишками невідомої речовини.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили що особи, викриті у незаконному обігу наркотичних речовин, причетні до вчинення ще одного тяжкого злочину, а саме вбивства людини, тіло якої зловмисники поховали неподалік одного з будинків у Київській області, де проводилися обшуки.

Надалі за участі спеціалістів з кінологічного центру ГУ НП в Києві та спеціально навченої собаки на місці події був проведений повторний невідкладний обшук, під час якого вдалося встановити місце поховання небіжчика. Тіло вбитого чоловіка було ексгумовано та оглянуто за участю судово-медичного експерта. Сумнівів у вчиненні умисного вбивства у правоохоронців не залишилось.

В подальшому вдалось встановити особу померлого, його вбивці та обставини, за яких стався злочин.

На даний час слідчими та прокурорами затримано трьох осіб, які допомагали вбивці вивезти та поховати тіло. Самого підозрюваного у вбивстві оголошено в розшук. Слідство триває.