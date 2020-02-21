Понад 36 тис. киян отримають допомогу до Дня Героїв Небесної сотні



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Найбільша виплата складає 1500 грн

Із нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні у 2020 році окремим категоріям соціально незахищених верств населення Києва, зокрема внутрішньо переміщеним особам, буде надано матеріальну допомогу. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 307.

Загалом таку фінансову допомогу отримає 36 501 особа.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 1500 грн виплатять:

киянам – членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності;

киянам – членам сімей осіб, загиблих або померлих, та членам сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, та киянам − членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України;

киянам – членам сімей осіб та членам сімей киян, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (зокрема, здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (зокрема, волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та в період її проведення, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (зокрема, волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

У розмірі 1400 грн:

киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

У розмірі 1300 грн:

киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

У розмірі 1100 грн:

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

У розмірі 1000 грн:

киянам – учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан;

киянам – членам сімей осіб, загиблих на території Республіки Афганістан.

У розмірі 650 грн:

киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, та киянам − бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого.

Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі.

Нагадаємо, 20 лютого мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності.