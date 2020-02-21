На Майдані вшанували Героїв Небесної сотні (фото, відео)



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На Майдан прийшли родичі загиблих під час Революції Гідності Фото: Вечірній Київ

Учасники заходу згадали страшні події, що відбулися шість років тому

Увечері 20 лютого, у шосту річницю розстрілів учасників Революції Гідності, на Майдані Незалежності відбулися заходи в пам'ять Героїв Небесної сотні.

З імпровізованої сцени виступили учасники Революції Гідності, військові, медики, родичі загиблих і поранених. Вони хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв.

«Дуже шкода, що зараз кажуть: ви виходили за чиїсь інші інтереси, і це був озброєний переворот, і що насправді героями був «Беркут», який стріляв у власний народ. І давайте засудимо тих, хто виходив за покликом серця. Мені сумно, що багато людей цьому вірять і це сприймають. Ми маємо не кидатись на фейки. Так працює Шарій, Портнов, Дубінський… Все йде до того, щоб сказати, що в нас була не Революція Гідності, а державний переворот. Якщо ми доживемо до цього часу, то знівелюємо пам'ять Героїв Небесної сотні. Тому від нашої небайдужості залежить, чи вийде оце їм зробити. Від нашої спільної дії залежить, буде реванш вдалим чи припиниться», - сказав зі сцени Олександр Івашков, третя сотня самооборони Майдану.

Один із активістів запропонував, щоб Український інститут національної пам’яті вніс законопроєкт про відповідальність за осквернення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Також виступила медик з Євромайдану Юлія Паєвська.

У поліції повідомили, що масові заходи в Києві пройшли спокійно.

Нагадаємо, 20 лютого мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності.

Як відомо, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.

Джерело: Вечірній Київ