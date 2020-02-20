Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні

За словами Віталія Кличка, в Києві проживає 29 родин Героїв Небесної Сотні

Кличко зазначив, що всі українці повинні працювати над змінами в країні, щоб реалізувати ті прагнення, з якими люди вийшли на Революцію Гідності.

«Шість років тому українці вийшли боротися проти беззаконня і несправедливості. Піднялися, щоб захистити свою гідність. Тоді на площі міст вийшли студенти і бізнесмени, музиканти і вчителі. Люди різних професій та різних національностей. Всі, хто вважає себе українськими патріотами. У цій боротьбі ми втратили сотню відважних Героїв, а ви – своїх батьків, чоловіків, братів, синів. Я розумію, що цей біль житиме завжди і ніякими словами його не можна залікувати. Вам сьогодні потрібно, аби пам’ять про ваших рідних жила вічно», - наголосив мер столиці.

Він підкреслив, що міська влада постійно підтримує родини тих, хто віддав своє життя за свободу і європейське майбутнє України. За словами Кличка, в Києві проживає 29 родин Героїв Небесної Сотні. Місто надає щорічну матеріальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні; щомісячну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв. Так члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні отримують «картки киянина», матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей Героїв Небесної Сотні до садочків, безкоштовне харчування дітей - учнів 5-11 класів у школах та оздоровлення дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18-ти років у супроводі одного з батьків.

«Наприкінці минулого року, попри саботаж окремих депутатів Київради, ухвалене рішення щодо поширення цих пільг та гарантій на постраждалих учасників Революції Гідності у повному обсязі. Також вирішили питання щодо збільшення розміру виплат. Це – один із результатів нашої попередньої зустрічі, - підкреслив Кличко. - Починаючи з 2016 року ми вирішуємо питання забезпечення власним житлом родин Героїв Небесної Сотні та киян, які постраждали під час революції Гідності. Також протягом найближчих двох тижнів передадуть ще 2 квартири постраждалим майданівцям. Таким чином ми зможемо повною мірою забезпечити житлом тих, хто перебуває на обліку», - наголосив Віталій Кличко.