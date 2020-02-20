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    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні

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    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні
    Фото: kiev.klichko.org

    За словами Віталія Кличка, в Києві проживає 29 родин Героїв Небесної Сотні

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності. На початку спілкування вшанували хвилиною мовчання пам‘ять загиблих Героїв. Про це йдеться на офіційному сайті мера Києва.

    Кличко зазначив, що всі українці повинні працювати над змінами в країні, щоб реалізувати ті прагнення, з якими люди вийшли на Революцію Гідності. 

    «Шість років тому українці вийшли боротися проти беззаконня і несправедливості. Піднялися, щоб захистити свою гідність. Тоді на площі міст вийшли студенти і бізнесмени, музиканти і вчителі. Люди різних професій та різних національностей. Всі, хто вважає себе українськими патріотами. У цій боротьбі ми втратили сотню відважних Героїв, а ви – своїх батьків, чоловіків, братів, синів. Я розумію, що цей біль житиме завжди і ніякими словами його не можна залікувати. Вам сьогодні потрібно, аби пам’ять про ваших рідних жила вічно», - наголосив мер столиці.

    Він підкреслив, що міська влада постійно підтримує родини тих, хто віддав своє життя за свободу і європейське майбутнє України. За словами Кличка, в Києві проживає 29 родин Героїв Небесної Сотні.  Місто надає щорічну матеріальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні; щомісячну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв. Так члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні отримують «картки киянина», матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей Героїв Небесної Сотні до садочків, безкоштовне харчування дітей - учнів 5-11 класів у школах та оздоровлення дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18-ти років у супроводі одного з батьків.

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    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні
    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні
    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні
    Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні
    Фото: kiev.klichko.org

    «Наприкінці минулого року, попри саботаж окремих депутатів Київради, ухвалене рішення щодо поширення цих пільг та гарантій на постраждалих учасників Революції Гідності у повному обсязі.  Також вирішили питання щодо збільшення розміру виплат. Це – один із результатів нашої попередньої зустрічі, - підкреслив Кличко. - Починаючи з 2016 року ми вирішуємо питання забезпечення власним житлом родин Героїв Небесної Сотні та киян, які постраждали під час революції Гідності. Також протягом найближчих двох тижнів передадуть ще 2 квартири постраждалим майданівцям. Таким чином ми зможемо повною мірою забезпечити житлом тих, хто перебуває на обліку», - наголосив Віталій Кличко.

    Як відомо, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

    104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

    Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

    Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану

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