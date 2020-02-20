Іноземні посли принесли квіти до місця жорстоких розстрілів на Інститутській (фото)



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Дипломати поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної сотні Фото: Главком

Посли вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності

Сьогодні, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані дипломати країн Бухарестської дев'ятки (Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Угорщина) на Алеї Героїв Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих під час розстрілів учасників Революції гідності.

Посли поклали квіти та свічки біля світлин полеглих під квітковим годинником на Алеї Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цікаво, що посли відмовилися прийняти білого паперового ангела в пам'ять про Героїв Небесної сотні, яким їм запропонувала етнограф і фольклорист Іра Барамба.

Дипломати відмовилися взяти паперового ангела

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці на Алеї Героїв Небесної сотні відбувся поминальний молебень.

О 14:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться пам’ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.

Як відомо, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.