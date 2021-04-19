Понад 600 млн грн збитків. У Бортничах вівся незаконний видобуток піску

Перед судом постане голова правління акціонерного товариства

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови правління акціонерного товариства, який з 2017 по 2018 рік в порушення умов спеціального дозволу на користування надрами та за відсутності акту про надання гірничого відводу організував силами підпорядкованого підприємства видобування піску з Бортницького родовища на території Дарницького району Києва та незаконно заволодів ними.

Посадовця судитимуть за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та порушення правил охорони і використання надр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи, загальна сума збитків, завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин, становить понад 626 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації у заволодінні 4,8 млн грн, виділених на укріплення схилів озера Глинка.

Нагадаємо, нещодавно було повідомлено про підозру службовій особі одного із ТОВ у незаконному заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Підозрюваний – директор ТОВ, достовірно знаючи, що відхиляється від зазначених в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, з використанням спеціальної техніки незаконно вилучив з природного середовища на території Київської області понад 100 тис. куб м піску. Внаслідок таких дій державі завдано понад 88 млн грн матеріальних збитків.